Трагический случай в Шадринске: мужчина погиб в искусственном водоеме

Следственный отдел по городу Шадринску регионального следственного управления СК России проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины 1989 года рождения, тело которого было обнаружено в искусственном водоеме в районе улицы Приозерной в городе Шадринске.
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