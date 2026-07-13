Окей. Значит никаких азербайджанских диаспор. если имеешь российский паспорт тебя не касаются дела диаспор, над тобой российский закон, как и над всеми россиянами….
В Баку открыто угрожают разжечь сепаратизм в России: "Мы этот опыт будем применять"
Комментарии
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ninikooo Митусова
Где Закон о визовом въезде и где Закон о трудовой миграции? Депортировать с дактилоскопированием ( навсегда!) всех нелегалов и тунеядцев и кишлаки их родственников( халявщиков). Г- да Затулин, Хуснуллин, Федоров и Иже с вами, вы уже нажрались дармого плова, купили виллы за рубежом на подарки от ОяпГ- диаспор?!
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4 н.
игорь ягодин
Ну хорошо , в ответ всех азерботов выгоним из России! Надо чистить Россию от грязи!!!
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4 н.
Владимир Петров
Российские лезгины недовольны тем, что часть их территорий принадлежит Азербайджану, который прессует свои нацменьшинства.
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4 н.
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