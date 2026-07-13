В Баку открыто угрожают разжечь сепаратизм в России: "Мы этот опыт будем применять"

ninikooo Митусова

Где Закон о визовом въезде и где Закон о трудовой миграции? Депортировать с дактилоскопированием ( навсегда!) всех нелегалов и тунеядцев и кишлаки их родственников( халявщиков). Г- да Затулин, Хуснуллин, Федоров и Иже с вами, вы уже нажрались дармого плова, купили виллы за рубежом на подарки от ОяпГ- диаспор?!