Предсказанное Медведевым "изнасилование беспомощной инвалидки-Украины" вступило в фазу планирования

БлокнотРУ На Западе начали готовиться к вводу войск на Украине. Сразу тридцать стран так или иначе готовы принять участие.
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