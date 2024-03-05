Сотрудник ВВС США разглашал секретные данные через сайт знакомств

Сотрудника ВВС США обвинили в утечке секретных данных о конфликте на Украине через сайт знакомств По информации американского Минюста, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, который являлся гражданским служащим в Стратегическом командовании Вооружённых сил США, был обвинен в незаконном разглашении классифицированных национальной безопасности данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии