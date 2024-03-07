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Клычков спросил у подчинённых о контрактах на ремонт орловских школ

Клычков спросил у подчинённых о контрактах на ремонт орловских школ

В Орловской области в текущем году планируется капитально отремонтировать восемь школ. На совещании с главами муниципальных образований в обладминистрации 7 марта губернатор Андрей Клычков спросил у подчинённых, где определён подрядчик и какие работы уже начаты .

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