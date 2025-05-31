Политика как он...
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Политика как она есть

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РИА: переговоры России и Украины могут пройти в офисе Эрдогана в Стамбуле

РИА: переговоры России и Украины могут пройти в офисе Эрдогана в Стамбуле

Вторая встреча делегаций России и Украины по урегулированию конфликта может состояться в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

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