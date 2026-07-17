Соболев об игре за «Зенит»: «Сейчас я «столб», но подо мной такие ребята, что разыгрывать мяч мне и не нужно. Мое дело – бороться и завершать. При Абаскале в «Спартаке» было по-другому»

Александр Соболев описал свои задачи в составе « Зенита ». – Верно ли наблюдение, что в «Зените» у тебя сузился функционал – от игрока нескольких атакующих позиций до ярко выраженного «столба»? – В какой-то степени – да.
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