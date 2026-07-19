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МЧС КБР сообщило о поисках погибшего и раненого альпинистов на Эльбрусе

МЧС КБР сообщило о поисках погибшего и раненого альпинистов на Эльбрусе

Группа из двух альпинистов сорвалась с высоты 4200 метров при восхождении на Эльбрус. Как сообщила пресс-служба кабардино-балкарского главка МЧС, один из спортсменов погиб от полученных ранений, второй получил травмы.

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