Дипломаты Северной Кореи, Палестины, Сирии и Ливана посетили в Москве выставку натовской бронетехники

Дипломаты Палестины, Венесуэлы, Сирии, Йемена и Ливана, а также делегация из Северной Кореи посетили организованную МИД и Минобороны России экскурсию по выставке трофейной техники НАТО на Поклонной горе, сообщает Le Figaro.
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