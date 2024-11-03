Костенко: тенденция к снижению темпов мобилизации наметилась на Украине

На Украине в последнее время наблюдается тенденция к снижению темпов мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, его слова передает украинский телеканал "Новости.
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