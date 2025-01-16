Депутат Госдумы о сотрудничестве России и ЦАР: «Неоколониальная система разрушается»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. У двух стран долгая история взаимоотношений, еще в в 1960 году СССР признал независимость этой африканской страны.
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