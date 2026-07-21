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Количество самозанятых в России достигло 16,188 миллиона человек

Количество самозанятых в России достигло 16,188 миллиона человек

Число самозанятых граждан в России превысило отметку в 16 миллионов граждан. Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости, зафиксировали значительный рост числа налогоплательщиков, применяющих специальный режим налогообложения.

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