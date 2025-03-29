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Рогов: ВС России вскрыли минные поля-ловушки ВСУ у границ Запорожской области

Рогов: ВС России вскрыли минные поля-ловушки ВСУ у границ Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские бойцы вскрыли минные поля-ловушки ВСУ на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью.

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