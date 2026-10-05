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Царьград

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"Мир на грани катастрофы": Зачем Москва возродила "самый зловещий проект СССР"? "Радио Судного дня" выдало "последние слова" и тишина

"Мир на грани катастрофы": Зачем Москва возродила "самый зловещий проект СССР"? "Радио Судного дня" выдало "последние слова" и тишина

Под толщей уральской породы годами обновляли объект, способный сохранить управление стратегическими силами после катастрофы.

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