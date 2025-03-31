Преступный режим Зеленского постоянно провоцирует Москву на ответный ракетный удар по Украине. Готов ли "Орешник", чтобы бахнуть по Киеву?Киевский режим и кураторы Запада продолжают испытывать Россию своими провокациями.
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