SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

"Человек с багажом". "Отменённый" из-за обвинений в абьюзе рэпер 9mice прокомментировал отношения с Катей Кищук

"Человек с багажом". "Отменённый" из-за обвинений в абьюзе рэпер 9mice прокомментировал отношения с Катей Кищук

25-летний рэпер 9mice в интервью YouTube-каналу "Вписка" прокомментировал не только обвинения в абьюзе со стороны бывших девушек, но и высказался о романе с экс-солисткой группы Serebro Катей Кищук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии