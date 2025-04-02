Приближается Вербное воскресенье: скоро православные будут отмечать праздник Вход Господний в Иерусалим Ольга БезродняяВербное воскресенье, также известное как праздник Входа Господня в Иерусалим, является важным событием в православной традиции.
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