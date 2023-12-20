В Харькове произошла серия взрывов

Несколько взрывов произошло в Харькове, в самой Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на информацию онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
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