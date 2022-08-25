Почему экономика Евросоюза находится на грани обвала

Читатели спрашивают — как вы можете писать, что Европа загибается без русского газа, если газовые хранилища в Евросоюзе заполняются чуть ли не с опережением графика? Вот, полюбуйтесь, в Германии уже целых 80%, а ведь ещё даже осень не началась!.