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Почему экономика Евросоюза находится на грани обвала

Почему экономика Евросоюза находится на грани обвала

Читатели спрашивают — как вы можете писать, что Европа загибается без русского газа, если газовые хранилища в Евросоюзе заполняются чуть ли не с опережением графика? Вот, полюбуйтесь, в Германии уже целых 80%, а ведь ещё даже осень не началась!.

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