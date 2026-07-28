Гинцбург: результат онковакцины "Неоонковак" станет ясен через 5 лет

1 апреля 60-летний житель Курской области получил первую дозу онковакцины "Неоонковак". Александр Гинцбург пояснил, что оценить эффективность лечения меланомы можно будет через пять лет при отсутствии рецидива.
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