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Царьград

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Гинцбург: результат онковакцины "Неоонковак" станет ясен через 5 лет

Гинцбург: результат онковакцины "Неоонковак" станет ясен через 5 лет

1 апреля 60-летний житель Курской области получил первую дозу онковакцины "Неоонковак". Александр Гинцбург пояснил, что оценить эффективность лечения меланомы можно будет через пять лет при отсутствии рецидива.

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