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Аргументы недели

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Трамвайный парк № 3 на Большой Посадской реконструируют до 2029 года

Трамвайный парк № 3 на Большой Посадской реконструируют до 2029 года

В Санкт-Петербурге реконструируют Трамвайный парк №3 на Большой Посадской улице. Проект предусматривает обновление двух зданий с сохранением исторических элементов комплекса, завершение работ запланировано на 2029 год.

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