Германия и Румыния модернизируют зенитные системы Oerlikon GDF-103

Глава оборонного концерна Rheinmetall из Германии Армин Паппергер заявила о заключении контракта с Министерством обороны Румынии на полную модернизацию зенитных артиллерийских систем Oerlikon GDF-103 на €328 млн.
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