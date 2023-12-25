Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Выборы пройдут в марте 2024 Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, выразила свою поддержку выдвижению Владимира Путина в качестве президентского кандидата на выборах 2024 года.
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