Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о трансфере Месси из «Барселоны»

Париж, 10 октября. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскрыл детали трансфера в стан парижан нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который перебрался в Лигу 1 в начале сезона после того, как у него истек контракт с испанской «Барселоной».