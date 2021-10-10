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Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о трансфере Месси из «Барселоны»

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал о трансфере Месси из «Барселоны»

Париж, 10 октября. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскрыл детали трансфера в стан парижан нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который перебрался в Лигу 1 в начале сезона после того, как у него истек контракт с испанской «Барселоной».

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