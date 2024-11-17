Мигранты-мигранты. да, это головная боль, да вот только такого "добра" у нас и самих выше крыши. Вот, например.
У нас своего "добра" такого навалом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вся гниль ползёт из Кремля. Давно надо применять жёсткие меры, даже жестокие, вплоть до расстрелов, к любым преступникам. А то такие оды поют Кадырову, покровителю этих бандитов. А его самого надо к суду привлекать.Идёт планомерное унижение народов России, не только русских, возвеличением ваххабитов с Кавказа.
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