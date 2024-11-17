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Мы из Советского Союза

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У нас своего "добра" такого навалом

У нас своего "добра" такого навалом

Мигранты-мигранты. да, это головная боль, да вот только такого "добра" у нас и самих выше крыши. Вот, например.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вся  гниль ползёт из Кремля. Давно надо  применять жёсткие меры, даже жестокие, вплоть до  расстрелов, к любым преступникам. А  то  такие  оды  поют  Кадырову, покровителю этих  бандитов. А  его самого надо к суду привлекать.Идёт планомерное  унижение народов  России, не только  русских, возвеличением  ваххабитов с Кавказа.
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