У нас своего "добра" такого навалом

Владимир Алтайцев

Вся гниль ползёт из Кремля. Давно надо применять жёсткие меры, даже жестокие, вплоть до расстрелов, к любым преступникам. А то такие оды поют Кадырову, покровителю этих бандитов. А его самого надо к суду привлекать.Идёт планомерное унижение народов России, не только русских, возвеличением ваххабитов с Кавказа.