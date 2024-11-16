Деньги под угрозой: новая волна девальвации грозит обесценить сбережения россиян, как в 90-е годы Юлия ЧелкановаВ условиях неопределенности и нестабильности на финансовых рынках россиянам стоит быть готовыми к возможным изменениям в стоимости рубля.