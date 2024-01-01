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"Сумеречный самурай" - фильм о настоящем мужчине и отце. И почти христианине

"Сумеречный самурай" - фильм о настоящем мужчине и отце. И почти христианине

Японский фильм "Сумеречный самурай" - по-настоящему удивительное произведение. Это не только история о настоящем мужчине и отце, не вписывающаяся в "самурайские стереотипы", но и рассказ о почти христианине.

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