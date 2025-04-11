«Не пугайся, детка!»: солисты группы «Инь-Ян» о новом витке популярности, личной жизни и непростых нравах друг друга

Группа «Инь-Ян», основанная в середине нулевых, переживает новый виток популярности. Солисты музыкального коллектива Татьяна Богачева, Сергей Ашихмин и Артем Иванов рассказали, как складываются их дела сегодня.
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