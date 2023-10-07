Ммм. Тыква - царица осенней кухни. Я очень люблю тыквенную кашу - рисовую или пшенную. Всегда варю её с добавлением молока.
Каша в тыкве
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Ммм. Тыква - царица осенней кухни. Я очень люблю тыквенную кашу - рисовую или пшенную. Всегда варю её с добавлением молока.
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