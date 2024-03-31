Ещё 8 необычных идей использования старых игрушек

Милейшая ключница, мягкий ковёр и даже целый стул из мягких игрушек. Изучаем креативные идеи и начинаем воплощать их в жизнь!Настенная ключница из конструктора Оригинальная настенная ключница, которую можно сделать из остатков конструктора LEGO.
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