Ещё 8 необычных идей использования старых игрушек

Милейшая ключница, мягкий ковёр и даже целый стул из мягких игрушек. Изучаем креативные идеи и начинаем воплощать их в жизнь!Настенная ключница из конструктора Оригинальная настенная ключница, которую можно сделать из остатков конструктора LEGO.