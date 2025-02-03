Арестованный по делу ОПГ экс-зять Богомолова лишился поста в московской фирме

Арестованный бывший зять экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова Олег Дубов, которого подозревают в убийстве бизнесменов Шароянов в 1993 году из-за разборок ОПГ «Локомотив», лишился руководящего поста в компании из Москвы.
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