Арестованный по делу ОПГ экс-зять Богомолова лишился поста в московской фирме

Арестованный бывший зять экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова Олег Дубов, которого подозревают в убийстве бизнесменов Шароянов в 1993 году из-за разборок ОПГ «Локомотив», лишился руководящего поста в компании из Москвы.