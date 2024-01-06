Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Продолжаются обстрелы Белгородской области. Последние новости Министерства обороны за прошедшую неделю, с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года По сообщению ТГ-канала, всего был нанесен 41 групповой удар и один массированный удар… Новости СВО: на Донецком направлении и в Авдеевке — 6 января 2024 года .