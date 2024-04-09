Редкая материнская плата-мутант от Asus: топовая Asus Maximus XIII Hero с четырьмя слотами для не топовой памяти

Один из пользователей Twitter (X) опубликовал фото нетипичной материнской платы. Asus Maximus XIII Hero, построенная на чипсете Intel Z590 и со всеми атрибутами флагманской системы, оснащена четырьмя слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM.
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