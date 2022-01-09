Коктебель на пороге больших перемен: когда начнут реконструкцию набережной

Реконструкция набережной Коктебеля откладывалась уже не один год. Что ждет популярный туристический поселок в будущем и какие работы уже сделаны, ФАН рассказал заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный.
Реконструкция набережной Коктебеля откладывалась уже не один год. Что ждет популярный туристический поселок в будущем и какие работы уже сделаны, ФАН рассказал заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный.
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