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Коктебель на пороге больших перемен: когда начнут реконструкцию набережной

Коктебель на пороге больших перемен: когда начнут реконструкцию набережной

Реконструкция набережной Коктебеля откладывалась уже не один год. Что ждет популярный туристический поселок в будущем и какие работы уже сделаны, ФАН рассказал заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный.

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