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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Артезианский» предотвратили возгорание иномарки

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