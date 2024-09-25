Минобрнауки может исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов

Министерство науки и высшего образования России предложило исключить экзамены по иностранному языку из перечня вступительных испытаний для абитуриентов, выбирающих специальности «Экономика» и «Менеджмент».
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