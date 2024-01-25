ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Федорович
    С волками жить по волчьи выть.Надо учиться воевать долго и из под тишка.Нас обижают,а мы утираемся.Надо делать так же...Акт безумного вар...
  • Владимир Карпов
    +++!!! Точно - наши партнёры (похоже, сексуальные) ...Зеленский решил у...
  • Сергей Алексеев
    Нужна ещё общая международная правовая система.Вечер для запада ...

Невеста

Невеста

Вера, глубоко задумавшись, сидела у окна. Наступил зимний вечер, в окнах домов зажгли свет, а ей было всё равно - светло или темно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Пономарева
Просто замечательно.
Ответить
20 час.
Надежда Каштанова
повесилили
Ответить
17 час.
Элеонора Коган
Отличная история!!!Встретились два созданных друг для друга сердца, Вера и Саша!!! И оказывается Саша тоже любил животных и привёл своё хвостатое семейство Вере, собачку Нику и кошечку Марусю!!!!И принёс им прекрасный корм!!!И теперь они много лет вместе и счастливы!!!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх