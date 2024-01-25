Вера, глубоко задумавшись, сидела у окна. Наступил зимний вечер, в окнах домов зажгли свет, а ей было всё равно - светло или темно.
Невеста
Комментарии
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Татьяна Пономарева
Просто замечательно.
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20 час.
Надежда Каштанова
повесилили
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17 час.
Элеонора Коган
Отличная история!!!Встретились два созданных друг для друга сердца, Вера и Саша!!! И оказывается Саша тоже любил животных и привёл своё хвостатое семейство Вере, собачку Нику и кошечку Марусю!!!!И принёс им прекрасный корм!!!И теперь они много лет вместе и счастливы!!!!
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13 час.
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