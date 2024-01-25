Элеонора Коган

Отличная история!!!Встретились два созданных друг для друга сердца, Вера и Саша!!! И оказывается Саша тоже любил животных и привёл своё хвостатое семейство Вере, собачку Нику и кошечку Марусю!!!!И принёс им прекрасный корм!!!И теперь они много лет вместе и счастливы!!!!