Пароль – "зимняя война". Будущее украинского конфликта зашифровано в прошлом

Военные действия на Украине у интересующихся военной историей создают чёткое впечатление дежавю. Его подкрепила недавняя публикация к 75-летию Великой Победы огромного блока рассекреченных документов из архива Службы внешней разведки России.
Военные действия на Украине у интересующихся военной историей создают чёткое впечатление дежавю. Его подкрепила недавняя публикация к 75-летию Великой Победы огромного блока рассекреченных документов из архива Службы внешней разведки России.
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