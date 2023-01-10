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Пароль – "зимняя война". Будущее украинского конфликта зашифровано в прошлом

Пароль – "зимняя война". Будущее украинского конфликта зашифровано в прошлом

Военные действия на Украине у интересующихся военной историей создают чёткое впечатление дежавю. Его подкрепила недавняя публикация к 75-летию Великой Победы огромного блока рассекреченных документов из архива Службы внешней разведки России.

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