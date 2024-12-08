В России отреагировали на происходящие в Сирии события

Сергей

Нельзя оставлять НЕЗАВЕРШЕННЫМИ военные операции!!!! НЕ ДОБИЛИ боевиков в Сирии - пиндосы их подштопали и накачали оружием через свинонациков!!!! Если в свинарнии НЕДОБИТЬ БАНДЕРОТВАРЕЙ-ТА ЖЕ Х...НЯ БУДЕТ!!