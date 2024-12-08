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В России отреагировали на происходящие в Сирии события

В России отреагировали на происходящие в Сирии события

Депутат Чепа: Россия, вероятно, будет вынуждена убрать технику из Сирии Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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Сергей
Нельзя оставлять НЕЗАВЕРШЕННЫМИ военные операции!!!! НЕ ДОБИЛИ боевиков в Сирии - пиндосы их подштопали и накачали оружием через свинонациков!!!! Если в свинарнии НЕДОБИТЬ БАНДЕРОТВАРЕЙ-ТА ЖЕ Х...НЯ БУДЕТ!!
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