В России отреагировали на происходящие в Сирии события

Депутат Чепа: Россия, вероятно, будет вынуждена убрать технику из Сирии Россия, вероятно, будет вынуждена демонтировать и убрать технику из Сирии, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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