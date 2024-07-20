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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 23 очка в победном матче против Франции, Ар Джей Барретт – 21

Шэй Гилджес-Александер набрал 23 очка в победном матче против Франции, Ар Джей Барретт – 21

Атакующий защитник сборной Канады Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком товарищеской встречи с командой Франции.

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