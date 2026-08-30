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ВЕСТИ КРЫМ

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Народный фронт передал ткани и швейную технику для волонтёров, которые шьют одежду для бойцов СВО

Народный фронт передал ткани и швейную технику для волонтёров, которые шьют одежду для бойцов СВО

Ваш браузер не поддерживает видео. Севастопольские женщины из группы «Шьём СВОим» уже изготовили около 60 тысяч изделий по 32 направлениям: от тёплой экипировки до адаптивной одежды для госпиталя.

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