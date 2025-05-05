xTool MetalFab: сварка, резка и очистка — все с помощью одной умной машины

Что, если бы металлообработка не требовала мастерской, полной инструментов? Этим вопросом задается компания xTool, представляя MetalFab - компактный универсальный станок, предназначенный для сочетания лазерной сварки, резки с ЧПУ и очистки поверхности.
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