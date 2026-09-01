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Мировое обозрение

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Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов

Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов

Владимир Путин анонсировал новый раунд переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча пройдет в Москве, о чем российский лидер сообщил журналистам по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

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