Музей Победы проведет акцию «Цветы Победы»

2 мая во всех филиалах Музея Победы пройдет патриотическая акция «Цветы Победы». В преддверии 9 мая в Красногорском, Ржевском филиалах и на территории мемориального комплекса «Родина Маршала Жукова» в деревне Стрелковке высадят цветочные композиции.
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