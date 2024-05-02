Музей Победы проведет акцию «Цветы Победы»

2 мая во всех филиалах Музея Победы пройдет патриотическая акция «Цветы Победы». В преддверии 9 мая в Красногорском, Ржевском филиалах и на территории мемориального комплекса «Родина Маршала Жукова» в деревне Стрелковке высадят цветочные композиции.