В Монголии откроют памятник участникам Великой Отечественной войны

ИЗВЕСТИЯ/Степан Яцко В столице Монголии Улан-Баторе откроют памятник монголам и гражданам страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне (ВОВ), рассказал "Известиям" посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.
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