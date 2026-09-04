Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для России

Ключевой темой дискуссии на ВЭФ стала трансформация системы среднего образования. Глава государства назвал московскую модель школы ориентиром для всей страны: "Система школьного образования в Москве – это эталон, к которому должны стремиться все остальные регионы Российской Федерации".
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легко быть эталоном,когда 80% денег страны в Москве.Даже не думает,что ляпает.