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Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для России

Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для России

Ключевой темой дискуссии на ВЭФ стала трансформация системы среднего образования. Глава государства назвал московскую модель школы ориентиром для всей страны: "Система школьного образования в Москве – это эталон, к которому должны стремиться все остальные регионы Российской Федерации".

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