Внезапная раздача в Steam: на ПК можно бесплатно получить расслабляющую адвенч...

Внезапная раздача в Steam: на ПК можно бесплатно получить расслабляющую адвенчуру Isle of JuraЦифровой магазин Steam редко устраивает бесплатные раздачи игр, особенно в сравнении с Epic Games Store, но когда это происходит, пользователи получают шанс пополнить свою библиотеку действительно необычными проектами.
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