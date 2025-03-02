Внезапная раздача в Steam: на ПК можно бесплатно получить расслабляющую адвенч...

Внезапная раздача в Steam: на ПК можно бесплатно получить расслабляющую адвенчуру Isle of JuraЦифровой магазин Steam редко устраивает бесплатные раздачи игр, особенно в сравнении с Epic Games Store, но когда это происходит, пользователи получают шанс пополнить свою библиотеку действительно необычными проектами.