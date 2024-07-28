Родилась с пулей. В Москве врачи спасли девочку, которую ранили в утробе

В отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (ГБУЗ МО «МОЦОМД») прооперировали девочку, которая родилась с пулей от пневматического оружия в передней брюшной стенке.
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