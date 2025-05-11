Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон на видео прятал сахар в пакетике

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X* появившееся в интернете видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению пользователей, якобы пытается что-то скрыть от камер журналистов.
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