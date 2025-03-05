Вынесен приговор в отношении боевиков вооруженных формирований Украины

Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка.
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